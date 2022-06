La conduttrice è andata al mare per rilassarsi in acqua ma qualcosa è andato storto e l’è rimasta la ferita, lo rivela lei stesso ai suoi follower.

La conduttrice è stata punta da una medusa mentre era in acqua. Dal video si vede il segno ma Michelle Hunziker ironizza e scherza come al solito, pronta ad affrontare ogni situazione. Piccolo incidente ma comunque la bella Michelle è tornata in forma recandosi in palestra.

La disavventura al mare di Michelle Hinziker

“Buongiorno ragazzi ho fatto la ganascia mi sono buttata nel mare ma mi ha punto una medusa“, con queste parole esordisce la conduttrice su Instagram, indicando la ferita vicino alla spalla. Nonostante il bruciore però, Michelle Hunziker non ha perso il suo bellissimo sorriso e la sua ironia aggiungendo: “Comunque sono felice lo stesso”.

A questa frase le amiche presenti a pranzo con lei hanno iniziato a ridere e lei con loro. Insomma, nonostante il suo bikini mozzi il fiato non è bastato a tenere lontana la medusa. La conduttrice comunque si riprende in fretta, tanto da consigliare i prodotti della sua azienda Groovi in diretta su Instagram. Non è mancata poi la palestra nel pomeriggio che fa capire come la Hunziker stia benissimo nonostante il fastidio della puntura.

