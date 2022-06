Il giornalista senza peli sulla lingua parla del futuro televisivo di Adriana Volpe dopo Il Grande Fratello e rivela cosa pensa di lei.

Tra le pagine di Nuovo, Maurizio Costanzo ha risposto a una lettrice sul futuro di Adriana Volpe dopo il GF. La conduttrice ha terminato il suo percorso come opinionista del reality e ora ci si domanda cosa farà in tv dopo questa esperienza. Il giornalista dice la sua senza giri di parole, come è solito fare.

Le dichiarazioni di Maurizio Costanzo su Adriana Volpe

Maurizio Costanzo

Come riporta Blogtivvu, una lettrice scrive su Nuovo cosa pensa di Adriana Volpe: “Due anni fa di fatto ha rinnegato la sua professione da conduttrice per gettarsi nella mischia del Grande Fratello Vip, che a me non piace affatto. Dopodiché è stata promossa opinionista del reality ma adesso non ha una collocazione. Mi pare la dimostrazione che il GF non sia un trampolino di lancio per i vip, ma solo un modo per fare soldi facili, oltre che, di fatto, per rovinare le carriere. Lei doveva rimanere nella tv pubblica, mi piaceva tanto nella Rai!“

La risposta di Costanzo è immediata e diretta: “I tanti cambiamenti che ha fatto negli ultimi anni dimostrano l’irrequietezza della conduttrice. Dovrebbe avere più pazienza, forse. Chi troppo vuole, nulla stringe, non so se si addica a lei.“

Il giornalista fa, dunque, intendere che la conduttrice dovrebbe tornare ai primordi e dovrebbe forse dedicarsi alla sua attività di conduttrice. In ogni caso non si sa ancora cosa deciderà di fare la volpe dopo il GF.

