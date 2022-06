Dopo la fine di Uomini e Donne, la neo coppia ha preso una decisione importante che ha comunicato ai fan sui social nonostante sia passato poco tempo dalla scelta.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea hanno annunciato ai fan di aver comprato una casa. A circa un mese dalla scelta, la coppia di Uomini e Donne ha deciso di fare un piccolo mutuo per accorciare le distanze che li separa. Un grande passo insomma per i due la cui storia sembra andare a gonfie vele.

L’annuncio di Veronica e Matteo dopo Uomini e Donne

Come riporta Fan Page, Veronica Rimondi e Matteo Farnea fanno un annuncio ai fan: “Bah, diciamo che abbiamo già preso una casa. Abbiamo firmato un mutuo, un piccolo mutuino. Grande casa, piccolo mutuino”. Nonostante per alcuni la loro decisione sia molto frettolosa, i due avevano già parlato di quanto stessero andando bene le cose: “Le cose vanno benissimo, abbiamo una complicità rara, che in passato ero riuscito a trovare solo col tempo, ma che con lei è scattata subito“.

La coppia aveva anche dichiarato quanto la distanza pesasse per loro: “Una relazione a distanza è qualcosa che non vogliamo. Il solo pensiero di non poterci vivere quotidianamente ci fa stare male. Faremo di tutto per trovare una soluzione che vada bene per entrambi e ci faccia vivere al centodieci per cento”.

Dunque, la soluzione sarebbe già arrivata e Veronica e Matteo andranno presto a convivere nella casa che hanno comprato per loro. La coppia ha anche fatto le presentazioni ufficiali con le proprie reciproche famiglie, insomma la loro favola d’amore si sta realizzando giorno dopo giorno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG