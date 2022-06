Dopo le dichiarazioni di Chiara Nasti sulle donne che “svaccano” in gravidanza, arriva la replica delle vip che asfaltano l’influencer.

L’influencer napoletana è finita al centro di numerose critiche per aver fatto delle dichiarazioni sulle donne in gravidanza. Chiara Nasti sosteneva di non aver messo su peso da quando è incinta e poi lanciava una considerazione poco felice sulle donne che invece “svaccano”, durante la gestazione. Le sue parole non sono piaciute neanche a molte vip che commentano le sue dichiarazioni.

Le vip commentano le parole di Chiara Nasti sulle donne in gravidanza

Paola Turani

Come riporta Biccy, la prima a replicare all’influencer è Francesca Barra che dichiara: “Chiara Nasti considera svaccate le donne che prendono chili? Lei li recupererà tutti subito? E vabbè! Di cosa ci stupiamo, di cosa ci indigniamo… da chi arriva la critica: da qualcuno a cui tenete? Cosa ce ne frega?“

E ancora: “Vi considerate svaccate o bellissime e felici? Perché se la ciccia per un figlio (controllata dal medico), ci rende felici e dopo ci metteremo più tempo di lei a perderli, ma che ci frega? Siamo umane! Meglio “svaccata” per la Nasti che ignoranti e bulle per tutto il mondo, no? (se alle sue seguaci piace sentirsi chiamare svaccate, problemi loro e dei loro riferimenti)“.

Paola Turani si aggiunge: “20 kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano. Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così. Mi sono sentita ‘svaccata’ in gravidanza? No, anzi, stavo da dio. Però come dicevi tu cara Francesca Barra, capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso“.

E poi Elena Barolo che sostiene le altre vip: “Sai qual è il problema? Che i suoi milioni di follower non hanno fatto un plissè davanti a tutto ciò, beata ignoranza. E povera Italia, come diceva mia nonna“. Infine il commento al veleno di Valeria Graci: “Che tenerezza che mi fa questa ragazza e quanta pochezza nei suoi post“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG