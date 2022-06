Pesanti accuse, vittorie soddisfacenti ed insulti gratuiti: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Mentre Elisabetta Canalis vinceva il suo primo incontro di kickboxing, un noto regista premio Oscar è stato fermato in Italia con gravi accuse e ora i poliziotti stanno indagando. Questo weekend è stato amaro anche per Elettra Lamborghini che è stata insultata durante un’esibizione a Riccione. Non è andata bene neanche a Giulia De Lellis che ha passato un fine settimana di inferno a causa del Covid-19.

Le news di gossip del weekend

ELETTRA LAMBORGHINI

Questo weekend è in assoluto uno dei più “tristi” per l’alto numero di eventi spiacevoli. A cominciare da Elettra Lamborghini che viene pesantemente insultata da un hater durante una sua esibizione. La cantante ferma la musica e si rivolge direttamente a lui invitandolo ad uscire.

L’ereditiera, come riporta Fan Page, sui social dichiara: “Ero a disagio. Di solito ballo, ma ero pietrificata. Questa gente aveva la bava. In queste discoteche ci sono dei fake imprenditori . Dei loser che fanno i finti ricchi e poi non vi pagano nemmeno la cena. Guardavo questo tizio mentre cantavo. Quando gli ho detto ‘Scemo, scemo’ mi ha risposto ‘Tiratela di meno’. Non so chi tu sia ma sei un povero cogl*** senza palle. Questa cosa non può passare come normale. Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita. Non può dirmi che me la tiro perché non è così, è una questione di rispetto.“

Almeno per Elisabetta Canalis il fine settimana è stato bellissimo. L’ex velina ha vinto il suo primo incontro di kickboxing contro Rachele Muratori. Il match si è svolto a Torino, in occasione del Night of Kick and Puch e la Canalis ha Fan Page ha dichiarato: “È da quattro anni che pratico kickboxing, mia figlia viene ad ogni allenamento con me. Anche mio marito che è medico ha un passato nell’agonismo ha fatto per anni lotta greco-romana. Sono tre settimane che sono qui a Torino per prepararmi“.

Dopo la vittoria della Canalis, il regista canadese premio Oscar, Paul Haggis, è stato fermato in Italia con l’accusa di violenza sessuale e lesioni. Lo sceneggiatore è stato sottoposto a fermo presso Ostuni, come annuncia la Procura di Brindisi. Secondo l’accusa Haggis avrebbe costretto una donna a subire rapporti sessuali per due giorni, nonostante non stesse bene nè fisicamente e neanche psicologicamente.

Il fine settimana si chiude con Giulia De Lellis che ha ripreso il Covid in forma più aggressiva. L’influencer sta meglio ma rivela di aver passato “giorni da dimenticare” con febbre alta e tanto altro. L’ex volto di Uomini e Donne, rivela: “Non riuscivo neanche a stare in piedi”, insomma un brutto weekend per la bella De Lellis che ora sembra riprendersi piano piano.

