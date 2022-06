I ladri sembrano aver preso di mira la casa dei due vip che hanno raccontato sui social cosa è stato sottratto, questa volta, dalla loro abitazione.

Non c’è pace per la coppia più amata del web, i ladri sono tornati a derubarli ma questa volta hanno puntato al garage di Moser. Cecilia e Ignazio hanno raccontato tutto sul web e sembra che siano state le loro vetture ad avere la peggio. Ovviamente, la rabbia della coppia è tanta che non è può più di essere nel mirino dei malviventi.

Il racconto di Ignazio Moser

Ignazio Moser

Come riporta Caffeina, Moser esordisce così con i suoi fan: “Non sto a rompermi i co….ni. Ma dove ca…o viviamo comunque? I miei cari amici ladri sono tornati a trovarmi perché gli mancavo. Mi hanno rotto il vetro e hanno iniziato a portarmi via il volante, poi sono arrivato e sono scappati. Non li ho visti ma penso che sia andata così“.

Poi aggiunge con sarcasmo e ironia: “Allora io dico visto che mi avete rubato in casa, avete rubato lo scooter e avete rubato in macchina. Mettiamoci d’accordo, passate una volta ogni quindici giorni, ogni mese e vi lascio qualcosina. In questo modo voi evitate lo sca…o di far tutti questi casini e io evito di andare a cambiare le cose“.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser erano già stati vittime di più di un furto nel loro appartamento che avevano raccontato sui social. Sembra proprio che la coppia sia nel mirino dei malviventi, come si comporteranno ora?

