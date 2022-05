Un incontro speciale tra Shakira e i Maneskin con tanto di proposta per un progetto musicale insieme. Ci sarà anche un seguito?

Arriva un altro complimenti illustre per i Maneskin ormai entrati nell’Olimpo dei grandi della musica. Dopo le lodi ricevute dai migliori cantanti e artisti, ecco l’ennesimo attestato di stima, questa volta niente meno che da parte di Shakira. Ebbene sì, perché la colombiana, incontrato il gruppo italiano dal vivo, non ha potuto fare a meno di chiedere una foto e di provare un approccio per una collaborazione futura.

Shakira, foto e proposta ai Maneskin

Shakira

In occasione del party di Elvis al Festival di Cannes 2022, la nota popstar non si è fatta sfuggire l’occasione di farsi immortalare con i Maneskin. Shakira ha chiesto loro una foto, poi successivamente condivisa anche sui social, e ha provato anche ad instaurare un feeling per un’eventuale collaborazione musicale futura.

Infatti, l’artista ha accompagnato l’immagine che la ritrae con Damiano e Thomas da una didascalia che non lascia alcun dubbio sulle sue intenzioni: “Contentissima di avervi incontrato all’after-party di Elvis: facciamo musica insieme”. Una frase che non sembra una domanda, ma quasi una volontà “già decisa”.

Per il gruppo musicale italiano senza dubbio un grande complimento detto da una delle artiste più importanti del panorama musicale internazionale. Staremo a vedere se da parte loro ci sarà una sorta di risposta o se i cantanti ci stupiranno presto con un lavoro insieme. Non resta che attendere…

Di seguito il post Instagram della cantante insieme al gruppo italiano:

