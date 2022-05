“Noi donne dobbiamo amarci”, parla così Caterina Balivo che si è confessata tra passato, presente e progetti futuri.

Solare, serena e con tanti progetti in mente. Caterina Balivo si racconta a Molto Donna, inserito de Il Messaggero, dove ha raccontato come sta vivendo la sua crescita personale, non solo dal lato lavorativo ma anche umano come donna. Importanti le parole a proposito del sesso femminile e di cosa occorra fare per stare bene.

Caterina Balivo: “Ho tre taglie in più ma…”

CATERINA BALIVO

Caterina Balivo non fa giri di parole e spiega la sua visione delle donne, anche di se stessa: “Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando”.

A tal proposito, la presentatrice racconta la differenza del suo fisico tra l’attualità e il suo passato da Miss nel 1999: “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”.

Uno sguardo poi al futuro con un nuovo programma in arrivo a TV8, ‘Chi vuole sposare mia mamma?‘: “Ho voglia di abbracciare progetti diversi, che mi piacciano, senza pensare al ‘dopo’. Mi piace? Lo faccio. E poi ho una curiosità innata per le persone che decidono di raccontarsi in tv. Nella scelta del pretendente sarà centrale il rapporto madre-figlio/a. L’idea mi diverte e mi fa riflettere molto. Spero sia così anche per chi lo seguirà da casa”.

Di seguito il post social su Instagram della conduttrice che pubblicizza l’intervista:

