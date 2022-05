La coach di Amici parla della sua bellissima amicizia con la queen di Mediaset, di come è nato il loro rapporto e in quale circostanza.

Alla fine di Amici 2022, Lorella Cuccarini ha espresso la sua stima, riconoscenza e amicizia verso Maria De Filippi. La loro amicizia è nata in un momento difficile per la showgirl che ci tiene a sottolineare quanto la conduttrice sia stata di sopporto nella sua vita.

Le dichiarazioni di Lorella Cuccarini

Maria De Filippi

Come riporta Fan Page, Lorella Cuccarini dichiara la sua stima e amicizia per la nota conduttrice: “Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più”.

E ancora: “Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte.” La showgirl e coach ha scritto una bellissima dedica a Maria De Filippi al termine del programma, come un ringraziamento e la fine di un percorso bellissimo. Le sue parole sono anche correlate da una foto della Cuccarini mentre è affianco della conduttrice.

