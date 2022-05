La conduttrice ha ricevuto la cintura blu di karate e fa una dedica molto particolare e sentita al suo ex marito, Eros Ramazzotti, ringraziandolo.

Sui social, Michelle Hunziker racconta passo dopo passo la giornata del suo esame di karate. La conduttrice ha passato la prova, ottenendo la cintura blu in una palestra di Bologna. Per lei le arti marziali hanno un significato importante, anche perchè è stato l’ex Eros Ramazzotti a farle conoscere la disciplina al quale scrive una bellissima dedica.

Il racconto e la dedica di Michelle Hunziker

Eros Ramazzotti Michelle Hunziker

Come riporta Today la conduttrice scrive: “Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… Per poi vivere emozioni di questa portata… Ne vale davvero la pena. Oggi ho ottenuto due cinture e mezzo in più rispetto a quella per la quale ero andata a fare l’esame e mi sono seriamente emozionata quando il mitico Shihan Wakiuchi mi ha stretto la mia fatica di 6 ore consecutive di stage e esame intorno alla vita.“

Poi Michelle Hunziker fa una dedica ad Eros Ramazzotti: “Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi di Iron Dojo che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina. Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi”.

Dunque, oltre alla nuova relazione con Giovanni Angiolini, la conduttrice sembra rinata dopo la fine del matrimonio con Trussardi. La Hunziker ha anche ripreso degli ottimi rapporti con l’ex marito Ramazzotti, il quale non poteva più frequentare durante il matrimonio con l’imprenditore.

