La figlia dell’imprenditore è nata con una brutta malformazione ed è stata subito operata, Vacchi si commuove parlando di quei terribili momenti.

Gianluca Vecchi si racconta come ospite di Domenica In a cuore aperto. L’imprenditore dj racconta del rapporto con la compagna Sharon Fonseca e della grave malformazione di sua figlia. La piccola Blu Jerusalema è stata operata già alla nascita.

Le dichiarazioni di Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi

Come riporta Today, Gianluca Vacchi parla della sua compagna: “Mi ha fulminato, era come una calamita. Ha dato un senso alla mia vita. Mi commuove continuamente, basta che la guardo. Non c’è tanto da dire. Noi parliamo molto, è una donna straordinaria che ha capito esattamente da che lato doveva prendermi, con che tempi, con che ritmo, quando essere ferma, quando essere più flessibile. Io ero un pianoforte e lei mi ha suonato divinamente”.

La modella racconta come Vacchi ha conquistato il suo cuore: “E’ un uomo divertente, gioioso, ma quando ho avuto la fortuna di conoscerlo veramente mi ha colpita e conquistata e continua a conquistarmi ogni giorno. La cosa bella di lui è che è aperto al cambiamento, ha la pazienza di aprirsi e cambiare, dialogare. Non tutti hanno questa qualità”.

Sulla figlia dichiara: “Il problema di un bambino non è mai routine, anche se ci sono cose più gravi di quelle che ha avuto Blu. Le hanno dato 25 punti al palato, in una bocca così piccola, hanno dovuto ricostruire con frammenti ossei tutta una parte. Quando me l’hanno detto stavo per perdere i sensi”. E aggiunge: “In Italia abbiamo grandissime eccellenze”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG