Simona Ventura ha rivelato che la madre si è rotta il femore. Il lungo post social con il racconto e le condizioni della signora.

Non è stato un periodo semplice in casa di Simona Ventura. Sua madre, Anna Pagnoni, ha avuto un brutto problema di salute dovuto ad una caduta che le ha provocato la rottura del femore. A renderlo noto è stata la stessa nota conduttrice televisiva che sui social ha scelto di raccontare quanto accaduto alla mamma.

Simona Ventura e l’incidente di sua madre

Simona Ventura

Come detto, Simona Ventura ha voluto spiegare ai tanti seguaci sui social quanto accaduto in queste settimane dando, per fortuna, anche una lieta notizia sulla situazione della mamma.

“Ora lo posso dire (e respirare un sospiro di sollievo). Il 1 aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Aldilà dello spavento ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa”, ha scritto su Instagram la Ventura. E ancora, dopo una serie di ringraziamenti per tutti i medici che si sono presi cura di lei: “Brava mamma, non hai mollato MAI! Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicino ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore”.

Tantissime le reazioni al post della presentatrice tv che si è mostrata in una serie di foto e video con la degenza della signora Anna. Dai primi momenti preoccupanti, fino ai netti miglioramenti e, infine, alle dimissioni, arrivate con la donna, oramai 81enne, di nuovo in piedi sulle sue gambe con l’aiuto delle stampelle.

Insomma, una storia a lieto fine che ha visto anche molti volti noti dello spettacolo voler mandare un messaggio di vicinanza a tutta la famiglia Ventura. Da Sandra Milo che ha sottolineando la forza delle donne, a Stefania Orlando e tanti altri.

Di seguito il post Instagram della Ventura:

