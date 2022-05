Si chiama ‘LoveMi’ e servirà per aiutare i bambini con patologie neurologiche. Fedez e J-Ax tornano con un concerto gratuito.

La loro pace improvvisa sembrava far pensare a qualche nuova idea e progetto musicale. E in effetti, in un certo senso, era così. Parliamo di Fedez e J-Ax che, dopo essersi di nuovo stretti la mano e aver messo da parte le precedenti ruggini, hanno deciso di riunirsi con un grande progetto in favore dei bambini con patologie neurologiche complesse. I due artisti hanno annunciato un concerto gratuito a Milano che farà parte dell’evento ‘LoveMI’ al quale parteciperanno tanti altri cantanti.

Fedez e J-Ax: concerto gratuito per beneficenza

J-Ax

La loro reunion aveva fatto intendere che qualcosa stesse bollendo nella pentola e oggi, nella conferenza stampa di presentazione del progetto, Fedez e J-Ax hanno fatto capire quanto fosse importante il loro essere tornati in contatto.

I due, infatti, hanno annunciato un concerto gratuito in aiuto dei bambini con patologie neurologiche complesse. “Voglio regalare alla mia città, Milano, un concerto gratuito, ma, devo anche dire che, a livello di salute non potrei fare un tour, ed è già tanto se posso affrontare questa data, sto lavorando anche per prepararmi a questo concerto, al quale i miei chirurghi saranno presenti, ma solo per ascoltare”, ha detto Fedez.

A proposito dei chirurghi e della malattia che il cantante ha dovuto affrontare, anche il suo collega ha voluto precisare: “La mia reunion con Fede non dipende dal concerto e non è dipesa dalla sua malattia. La vita ha voluto che ci sentissimo prima che gli fosse diagnosticato il tumore e sono stato la prima persona che ha visto uscito dall’ospedale perché ci eravamo dati appuntamento”.

Tutto sul concerto

Per quanto riguarda il concerto, questo si terrà ovviamente a Milano il 28 giugno alle ore 18 in piazza del Duomo. All’evento prenderanno parte anche Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Miss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Tedua, Rose Villain, Rosa Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada, Mydrama e altri special guest.

Ma come verranno aiutati i bambini? A questa domanda hanno risposto i due promotori: “Per il concerto abbiamo attivato un numero verde solidale (attivo dal 5 giugno) e quindi tutte le persone che potranno essere al concerto o guardarlo attraverso la tv, potranno donare 2 euro”.

Di seguito il post Instagram condiviso dagli artisti su ‘LoveMI’ e il concerto:

Riproduzione riservata © 2022 - DG