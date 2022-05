Antonella Clerici era la fidanzata di Massimo Giletti che ha rivelato di come sua madre andava pazza di lei in passato.

Intervista a 360° al Corriere della Sera per Massimo Giletti, noto conduttore televisivo e giornalista. L’uomo ha raccontato diversi aspetti legati alla sua vita passata con diversi aneddoti relativi alle questioni sentimentali e al rapporto che le sue ex fidanzate avevano con usa madre.

Antonella Clerici, la preferita della mamma di Giletti

Massimo Giletti

Il giornalista di ‘Non è l’Arena‘ ha raccontato di come in passato portava le sue fidanzate a conoscere sua madre: “A un certo punto mi ha chiesto di non presentargliele più, perché si affezionava”, ha rivelato Giletti. “Chi era la sua preferita? Le piaceva molto Antonella Clerici, si chiamavano, si scrivevano. Ma è stata profondamente legata a Maria Paola, la figlia di un industriale: ho trovato un carteggio che durava da 4-5 anni”.

Sull’attualità e il rapporto con le donne: “Se siamo in contatto? Sì. La soddisfazione più grande è quando mi dicono che forse ero meglio del marito attuale”.

Un passaggio anche su qualche rito prima delle trasmissioni che, adesso, non si può più fare: “Se la chiamavo prima delle puntate? Sì, ma ora non posso più farlo. Da un anno è entrata in un limbo di bambina. Ma quando vado a trovarla mi riconosce e sorride, e a me basta vedere i suoi occhi che si illuminano”.

In conclusione una riflessione sulla sua trasmissione ‘Non è l’Arena’: “Io divisivo? Noi non siamo un talk show normale, la mia passione sta lì dentro. So bene di esserlo, ma meglio dividere: vuol dire che crei emozioni. Di quale servizio vado più orgoglioso? Quando sono riuscito a battere Rai 1 sull’ipotesi di impeachment per Mattarella, nel 2018. Abbiamo fatto servizio pubblico. Non dico di togliere il canone Rai, ma un po’ di pubblicità”.

