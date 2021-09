Massimo Giletti è stato confermato per altri due anni a La7: continuerà a condurre Non è l’Arena ma non più la domenica sera.

Il matrimonio tra Massimo Giletti e La7 continua: il presentatore resterà all’emittente di Urbano Cairo per almeno altri due anni in cui sarà sempre alla guida di Non è l’Arena, programma che dalla domenica sera si sposterà nel palinsesto della TV al mercoledì sera. Negli scorsi mesi le voci di un possibile ritorno in Rai del conduttore avevano iniziato a rincorrersi anche per via di alcune frasi pronunciate dallo stesso giornalista. “Questa è l’ultima puntata di Non è l’Arena. Sono stati quattro anni straordinari vissuti qui a La7. Vi auguro una felice estate. Ad maiora!” aveva ad esempio detto alla fine dell’ultima puntata dell’edizione 2020/2021 di Non è l’Arena.

La7, Massimo Giletti resta: il comunicato stampa

Ora è stato lo stesso Massimo Giletti a dissipare i dubbi riguardo al proprio futuro comunicando, attraverso una nota stampa, la propria permanenza a La7. “Sento in modo profondo il legame con Urbano Cairo che mi ha sempre lasciato assoluta libertà. Così rinnovo la fiducia a La7. Ho chiesto di andare in onda il mercoledì perché amo affrontare nuove sfide” si legge nel comunicato.

Non è mancata poi la conferma da parte dell’editore di La7, Urbano Cairo: “Massimo Giletti è un numero uno, che ha la tv nel suo dna. Con noi ha fatto benissimo fin dal suo arrivo nel 2017, con risultati eccellenti alla domenica. Ha firmato importanti inchieste giornalistiche e con le sue battaglie porta sempre un grande contributo alla giustizia e alla legalità del Paese. Con Massimo si è sviluppato un ottimo rapporto personale che sono felice possa proseguire nei prossimi anni”.

Non è l’Arena 2021: le puntate di mercoledì

Ora resta da capire se Non è l’Arena, nella nuova collocazione del mercoledì sera in prima serata, avrà lo stesso successo delle passate edizione, quando andava in onda la domenica. L’unica certezza è che a condurre il programma sarà sempre Massimo Giletti.