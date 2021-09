Grande Fratello Vip alla ricerca di concorrenti: Jasmine Carrisi sarà la prossima?

Il Grande Fratello Vip si avvicina e i nomi dei prossimi concorrenti escono sempre di più allo scoperto: tra questi potrebbe esserci quello di Jasmine Carrisi. L’attrice italiana sarebbe stata già contattata per la partecipazione alla nuova edizione e potremmo vederla insieme a Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Carmen Russo, secondo quanto riportato dal settimanale Vero.

Jasmine Carrisi è riuscita ad ottenere successo grazie al singolo Stikide, firmato da Deny K e realizzato con Kiko El Crazy. Grazie anche questo l’attrice sarebbe stata contatta dagli autori del GF Vip e molto probabilmente la vedremo nella prossima edizione a partire dal 13 settembre. Tuttavia, secondo quanto riportato da Novella 2000, la partecipazione non è ancora sicura, poiché la cantante sembrava in procinto di accettare insieme alla mamma Loredana Lecciso, ma tutto questo non dovrebbe materializzarsi. Secondo voi può essere anche lei un volto giusto per il Grande Fratello Vip?