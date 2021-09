Alex Belli al Grande Fratello Vip, cast quasi al completo

Davide Maggio ha annunciato anche il penultimo concorrente che farà parte del cast del Grande Fratello Vip, che ormai è quasi al completo. Il nuovo partecipante sarà Alex Belli, l’attore è fresco di matrimonio con la stupenda Delia Duran, secondo quanto riportato da blogtivvu.com. Il fotografo completerà una compagine che potrebbe regalare grandi sorprese all’interno della casa, con Alfonso Signorini che ha deciso di far entrare anche volti meno noti per farli mettere in discussione e e farli conoscere dal pubblico senza pregiudizi o preconcetti.

Il modello potrà creare varie dinamiche avvincenti, anche se ovviamente non si può sapere quanto queste possano coinvolgere il pubblico da casa, ma questo potremo vederlo solo dal 13 settembre, quando tutto avrà inizio. L’ex partecipante di Ballando con le stelle è nato a Parma nel 1982, il suo vero nome è Alessandro Gabelli anche se è conosciuto con lo pseudonimo di Alex Belli.