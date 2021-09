The Big Bang Theory è una delle serie TV più amate di sempre e si chiude con la stagione 12: ecco come finisce.

Ci sono serie TV che hanno avuto talmente tanto successo da essere conosciute (almeno per quanto riguarda il titolo) persino da coloro che non ne hanno mai visto neppure un episodio, tra queste c’è sicuramente The Big Bang Theory, una delle sitcom di maggiore della storia della TV. Quel che Friends ha rappresentato per diverse generazioni di spettatori, è lo stesso che la serie TV con protagonisti i fisici Leonard e Sheldon ha rappresentato per quelle successive. Quando è terminata, con la stagione 12, in molti si sono sentiti orfani di quei personaggi a cui si erano affezionati ma, a differenza di molte altre serie TV, il modo in cui è chiuso The Big Bang Theory ha saputo soddisfare gran parte dei fan.

The Big Bang Theory: il finale

Gli episodi di The Big Bang Theory sono stati in totale 279 divisi in 12 stagioni, l’ultimo dei quali è stato una sorta di chiusura di un cerchio in cui i vari protagonisti hanno finalmente potuto realizzare i propri sogni.

The Big Bang Theory

Leonard e Penny aspettano il loro primo figlio, Sheldon riceve il tanto ambito Premio Nobel e, per la prima volta nella serie TV, esprime i suoi sentimenti verso il suo gruppo di amici. Nell’ultima scena vediamo il gruppo di amici, Leonard, Penny, Sheldon, Amy, Howard, Bernadette e Raj, sono nell’appartamento di Leonard che mangiano tutti insieme sorridenti, come se stessero per arrivare nuovi episodi di The Big Bang Theory. La stagione 13 invece non c’è e non ci sarà.

The Big Bang Theory: la serie TV

The Big Bang Theory è arrivata per la prima volta in Italia nel 2008 (qualche mese prima, nel 2007, aveva esordito negli Stati Uniti) ed è terminata nel 2019. Nel corso di questi 11 anni la serie TV e i suoi protagonisti hanno vinto una grande quantità di premi.

I protagonisti principali sono Johnny Galecki (Leonard), Jim Parsons (Sheldon), Kaley Cuoco (Penny), Simon Helberg (Howard), Kunal Nayyar (Raj), Melissa Rauch (Bernadette), Mayim Bialik (Amy).