Su Canale 5 arriva Amici 21: dai concorrenti a quando inizia, tutto quello che c’è da sapere sul programma di Maria De Filippi.

E’ uno dei talent più amati e seguiti della televisione italiana e a settembre 2021 torna con la sua ventunesima edizione. Di che programma stiamo parlando? Di Amici 21 ovviamente. Come sempre su Canale 5, Maria De Filippi è ancora una volta alla guida del programma da cui, negli scorsi anni, sono usciti tanti artisti che hanno saputo ritagliarsi uno spazio importante nel mondo della musica e dello spettacolo (Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso, Trama, Elodie, Moreno, Deborah Iurato, Seguo Sylvestre, gli esempi sono davvero tanti).

Amici 21: i concorrenti

La classe di aspiranti artisti di Amici 21 verrà annunciata durante la prima puntate speciale del sabato. Al momento non sono quindi ancora noti i nomi dei concorrenti a questa edizione del talent show di Canale 5. Come sempre, però, si sa che tra i concorrenti ci saranno sia aspiranti cantanti che aspiranti ballerini.

Maria De Filippi

Amici 21: i professori

Sono invece noti i nomi dei professori di Amici 21. In totale gli insegnati sono sei, tre per il canto e tre per la danza. I professori di canto sono Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini: proprio la presenza di quest’ultima nel corpo docenti della categoria canto è una delle grandi novità di Amici 21. Lorella Cuccarini, infatti, in precedenza era una delle insegnati di danza del programma.

Chi sono allora i tre insegnati di danza? Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, l’ex maestro di Ballando con le stelle.

Amici 21, quando inizia?

Quando inizia Amici 21? La prima puntata va in onda sabato 18 settembre 2021. L’appuntamento è come sempre a partire dalle ore 14.10. Più avanti poi partirà l’edizione serale del programma ma, in questo caso, è ancora troppo presto anche solo per ipotizzare la data di inizio del programma.

Ogni giorno, sempre su Canale 5, al termine di Uomini e Donne andrà in onda la puntata del daytim di Amici 21 della durata di circa mezz’ora.