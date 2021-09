Soleil Sorge nuova concorrente del Grande Fratello Vip

Solei Sorge sarà una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, essendo stata ufficialmente annunciata dall’account ufficiale Instagram del reality condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda dal 13 settembre su Canale 5. L’influencer ha già partecipato a Uomini e Donne ed è stata una naufraga all’Isola dei Famosi, oltre ad essere abbastanza famosa per creare scompiglio, dunque farà proprio a caso per la casa del GF Vip.

Soleil è la terza concorrente annunciata dopo Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, mentre sulla restante parte dei concorrenti vige ancora riserbo, se non qualche voce sparsa. L’influnecer, come abbiamo potuto già spiegare, è una veterana dei reality, specialmente dopo l’esperienza all’Isola dei famosi, dove iniziò una relazione con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, creando numerose polemiche.