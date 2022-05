Dopo un lungo periodo di distacco, i due si sono ritrovati tra baci e abbracci su Instagram, annunciando anche un progetto che li vede coinvolti di nuovo insieme.

Fedez e J-Ax non andavano d’accordo da molto tempo, ma vuoi il tempo, vuoi la maturità i due si sono ritrovato. Il rapper su Instagram ha pubblicato diverse foto in cui annuncia l’amicizia ritrovata con l’artista ma non si limitano a questo. I due annunciano anche un nuovo progetto assieme.

Fedez e J-Ax: pace fatta fra i due rapper

Con un lungo post su Instagram, Fedez dichiara: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima“. Così esordisce il rapper e poi continua: “Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio. In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere un’esistenza serena”.

E poi rivela: “La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio. Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme. Abbiamo deciso di fare un regalo alla nostra città e contemporaneamente provare a fare del bene. Come dicevamo in una nostra vecchia canzone: ‘È solo musica cazzo lo so che non curerà il cancro, però so che ha salvato me“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG