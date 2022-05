Cosa sta succedendo tra Jessica e Barù Gaetani? La storia riparte: la principessa assicura che c’è “attrazione fisica” da entrambe le parti.

Dopo la fine del GF Vip, sembrava che la conoscenza tra Jessica Selassié e Barù Gaetani fosse destinata all’oblio. Il nobile toscano, che ha sempre parlato di amicizia, ha continuato a sostenere la sua tesi e la principessa etiope era arrivata a smettere di seguirlo sui social. Nelle ultime ore, però, i Jerù sono tornati a sperare perché la vincitrice del reality più spiato d’Italia ha parlato di “attrazione fisica” reciproca.

Jessica e Barù: torna in auge l’attrazione fisica

Jessica Selassié e le sorelle Clarissa e Lulù sono state ospiti di una diretta Instagram del portale Whoopsee.it. Le principesse etiopi hanno parlato a ruota libera della loro esperienza al Grande Fratello Vip 6, rilasciando dichiarazioni piuttosto interessanti. Una di queste ha visto la vincitrice del reality più spiato d’Italia fare nuove rivelazioni sul suo rapporto con Barù Gaetani. I due si sono conosciuti nel programma condotto da Alfonso Signorini e lei ha subito perso la testa. Il nobile toscano, invece, ha sempre sottolineato di provare solo un grande affetto limitato all’amicizia nei riguardi della ragazza.

Dopo il GF Vip, Jessica e Barù sembravano più lontani che mai, ma negli ultimi giorni si sono rivisti. L’occasione è stata l’inaugurazione del ristorante che Gaetani ha aperto a Milano. Cosa è successo tra loro? C’è un riavvicinamento in corso? La Selassié ha ammesso: “Intanto ci tengo a precisare che c’è attrazione fisica da entrambe le parti. Ci sentiamo regolarmente, siamo molto impegnati, cerchiamo di vederci quando possibile. (…) L’altra volta ad Isola Party ho scoperto di essere fidanzata e pure ex. Certo ci rivedremo ma a prescindere anche se non abbiamo definito bene quello che siamo l’amicizia c’è. Può sempre nascere tutto da una bella amicizia oppure non si sa“.

Jessica e Barù: ritorno di fiamma o semplice bluff?

Stando a quanto raccontato dalla Selassié, tra lei e Barù non c’è ancora un rapporto “definito“. Si sentono quotidianamente, si vogliono molto bene, si danno consigli e, dulcis in fundo, provano una forte “attrazione reciproca“. Il nobile toscano ha cambiato idea? Jessica non ha capito che Gaetani non la vede come partner ma solo come amica? Per ora non abbiamo risposte certe, ma sembra tutto un grande bluff, volto a tenere i riflettori ben accesi su di loro.

