La nota coppia è sbarcata sulla riviera ligure con figli e famiglia al seguito e si è sposata in abiti e location italiani, in un fastoso castello a Portofino.

Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno deciso di rinnovare i voti nuziali in Italia. Un castello che affaccia sul golfo, abiti di Dolce e Gabbana e super lusso per un atmosfera tutta made in Italy. Insomma, Portofino si è illuminata con le star di Hollywood che hanno creato un bellissimo spettacolo per loro stessi ma anche per la città.

Kourtney Kardashian e Travis Barker i dettagli delle nozze

Come riporta AGI: “Kourtney, che ha 43 anni, e il marito Travis, produttore musicale e batterista del gruppo punk Blink-182, che ne ha 46, alloggiano sul superyacht Regina d’Italia di Stefano Gabbana. La coppia si è sposata in maniera più riservata a Los Angeles dopo i Grammy del mese scorso e poi nel municipio di Santa Barbara, in California, domenica. Almeno a Santa Barbara lei già indossava un mini-abito bianco della maison.“

La coppia è stata vestita da Dolce e Gabbana. La stilista ha con loro una vera e propria collaborazione, infatti le sorelle Kardashian si mostrano spesso con gli abiti della griffe. Un matrimonio di lusso e spettacolare con tutti i membri della famiglia, rampolli compresi, figli al seguito. Come continua AGI: “Persino i 4 motoscafi Riva che nel pomeriggio traghetteranno gli ospiti dal panfilo a terra sono stati arredati da Dolce & Gabbana con cuscini e asciugamani in stampa animalier“. Insomma, l’intero matrimonio in stile made in Italy è un tributo al Paese.

Riproduzione riservata © 2022 - DG