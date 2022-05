Il giornalista ha dichiarato che Alessandra Moretti è ancora innamorata di lui, la reazione della parlamentare è furiosa e smentisce tutto: ecco cosa è successo.

Massimo Giletti, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, ha dichiarato che la Moretti è ancora innamorata di lui. La reazione della parlamentare non si fa attendere definendo “violenza” la dichiarazione del giornalista.

Le dichiarazioni di Giletti e la reazione di Alessandra Moretti

Massimo Giletti

Come riporta Fan Page, Massimo Giletti dichiara: “Alessandra Moretti è ancora innamorata di me, forse in parte anche io. […] So che non ci perderemo mai. Per lei provo un sentimento di affetto che mi lega molto. È una donna che nella vita ha lottato, ha cresciuto i figli praticamente da sola. Non ho mai avuto una famiglia da Mulino Bianco: quando vedevo i suoi genitori che si amavano ero toccato”.

L’europarlamentare ha replicato duramente alle dichiarazioni del giornalista: “Quelle che sanno di gogna, che tentano di screditare o infangare il nome di una donna, tanto per cominciare facendo il suo nome, esponendolo in pubblico, tentando di isolare quel nome con le bugie, mettendo in piazza le sue vicende personali. Puntare il dito contro una donna per accendere un faro su di lei, sulla sua vita privata e famigliare, senza alcun rispetto dei sentimenti e delle sensibilità delle persone coinvolte, come ha fatto Massimo Giletti con la sottoscritta, è una forma di violenza intollerabile. I miei figli hanno sempre avuto un padre e una madre che si sono occupati di loro insieme, non è certo un di più perché ci sono tante mamme o tanti papà che fanno tutto da soli, ma è deplorevole togliere una figura paterna sulle colonne di un giornale a dei bambini, è una cosa inaccettabile”.

E poi conclude: “Denuncerò come faccio ogni volta che ho subito insulti e violenze, ma in questo caso lo faccio per tutelare i miei figli che non possono essere sbattuti sul giornale invadendo la loro sfera privata”.

