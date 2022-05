Pace con baci e abbracci tra i rapper, un viaggio terribile, solidarietà e nuovi amori: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Mentre i due rapper più noti hanno fatto pace e stanno per annunciare un nuovo progetto insieme, Valentina Ferragni affrontava un viaggio terribile e pieno di inconvenienti a Los Angeles. Ma, in questo lungo weekend, non mancano nuovi flirt o presunti tali e ovviamente anche qualche novità sul fronte Johnny Depp.

Le news di gossip del weekend

Il weekend si apre con la pace tra Fedez e J-Ax. I due rapper sono stati lontani per un periodo molto lungo ma ora si sono ritrovati. Con tanto di foto insieme con baci e abbracci tra i due artisti è pace fatta e insieme annunceranno un “regalo per la propria città”, un nuovo progetto di cui ancora non hanno rivelato nulla.

Mentre i “piccioncini” sono occupati a recuperare il tempo perduto, Valentina Ferragni viveva un viaggio da incubo a Los Angeles. L’influencer e il suo fidanzato Luca hanno trascorso una bellissima vacanza alle Hawaii ma il viaggio di ritorno è stato terribile. Non bastano le numerose cancellazioni e lo smarrimento dei bagagli ma anche l’arrivo della polizia. Come riporta TG Com24, la Ferragni ha dichiarato: “Hanno chiamato la polizia perché dicono che non possiamo stare seduti per terra, dicono perché siamo pericolosi. La peggiore esperienza in vita mia“.

Sul fronte Johnny Depp invece, la collega Eva Green ha lanciato un messaggio di solidarietà all’attore per il suo processo contro l’ex moglie. L’attrice ha dichiarato, come riporta Fan Page: “Non ho dubbi sul fatto che Johnny riuscirà ad emergere con il suo buon nome e che il suo cuore meraviglioso sarà rivelato al mondo. La vita sarà migliore di quanto non sia mai stata per lui e la sua famiglia”.

Un altro gossip che sicuramente desta preoccupazione è Britney Spears. La pop star negli ultimi tempi è solita postare foto completamente nuda e molti fan hanno ipotizzato fosse una sorte di richiesta d’aiuto. Ora la Spears ha aggiunto una nuova immagine simile che, dopo l’annuncio dell’aborto del suo bambino, è vista come un segnale di disagio interiore ancora più preoccupante.

Lasciando le star e recandosi al più vicino GF, ci sono novità piccanti sul fronte dei Jerù. Jessica, vincitrice del reality, è tornata a parlare di Barù e del loro rapporto dichiarando: “C’era attrazione fisica da tutte e due le parti. Noi ci sentiamo regolarmente, ci siamo visti all’inaugurazione, siamo comunque tutti e due molti impegnati, e quindi cerchiamo di vederci quando possibile.” Dunque, per i fan della coppia ci sarebbe ancora una possibilità, come andrà a finire?

