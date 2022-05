Durante la festa del 19° scudetto del Milan, il tecnico rossonero è stato vittima del furto della sua preziosa medaglia che gli hanno strappato di mano approfittando della confusione.

Un episodio davvero spiacevole e poco simpatico quello che è capitato a Stefano Pioli. Durante la festa per il 19° scudetto rossonero, al tecnico è stata rubata la medaglia della vittoria. Probabilmente approfittando della confusione, qualcuno ha strappato a Pioli la medaglia dalla mano, considerando che era contornato da fan è difficile capire chi sia stato.

Le dichiarazioni di Pioli

Stefano Pioli

Come riporta Sport Mediaset, Pioli ha dichiarato: “Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho”, la richiesta del tecnico, riportata da Repubblica. Immediata la replica della Lega Serie A: “Ehi, mister Pioli, la medaglia te la diamo nuovamente domani“. Dunque, dopo tanta delusione il tecnico riavrà la sua adorata medaglia.

Come riporta Fan Page: “Il bello e il brutto di una serata di euforia. Pioli l’ha vissuto sulla sua pelle e gli ha fatto malissimo. “…is on fire” cantano i tifosi, che gli tributano il giusto applauso e i cori meritati scanditi sul ritmo del brano “Freed from desire”. L’allenatore balla con loro, non si sottrae al loro abbraccio. Idealmente, lo aveva cercato serrando i pugni e alzandoli al cielo quando mancavano una decina di minuti alla fine dell’incontro. Si lascia andare, finalmente può farlo. È travolto da quell’ondata di entusiasmo esplosa al triplice fischio dell’arbitro. In quel mare d’affetto l’allenatore neo campione d’Italia si tuffa senza remore.“

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG