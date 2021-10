L’esperienza in politica, dalla Camera dei Deputati e al Parlamento europeo, l’amore per i figli e un capitolo sentimentale finito tra le cronache rosa: tutto su Alessandra Moretti!

Volto del Partito democratico, un importante percorso politico che l’ha vista diventare europarlamentare e una carriera come avvocato sono solo alcuni dei lineamenti della storia di Alessandra Moretti, nota anche alle cronache rosa per un passato al fianco di Massimo Giletti. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo mondo, dalla biografia alle curiosità, passando per la vita privata…

Chi è Alessandra Moretti e dove vive?

Alessandra Moretti è nata a Vicenza, dove vive, il 24 giugno 1973 sotto il segno del Cancro. È una politica ed è diventata europarlamentare del Partito democratico, laureata in Giurisprudenza con una tesi in criminologia.Dal 2001 svolge la professione di avvocato specializzato in diritto civile, e ha debuttato nel mondo politico nel 1989, prima segretaria donna dell’Associazione Studenti della sua città.

Nel 2008 è stata eletta in Consiglio comunale a Vicenza, nominata vicesindaco e assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili. Alle elezioni politiche 2013, è stata eletta alla Camera dei Deputati per il Pd. Come membro della Commissione per la giustizia, è stata relatrice del disegno di legge sul “divorzio breve”. Nel 2014 l’elezione al Parlamento europeo, esperienza che l’ha vista relatrice della direttiva sul congedo di maternità e paternità.

Fonte foto: https://www.instagram.com/alessandramorettipd/

La vita privata di Alessandra Moretti

Per quanto riguarda la vita privata, è noto che Alessandra Moretti è stata sposata e l’ex marito si chiama Tommaso. La coppia ha avuto e due figli: Guido e Margherita. Dopo il matrimonio, ha una relazione con il conduttore televisivo Massimo Giletti, ma attualmente non è chiaro se sia single oppure no. Su Instagram, dove pubblica frequenti aggiornamenti sulla sua attività, non trapela alcun dettaglio del suo presente dal punto di vista strettamente personale…

Alessandra Moretti e Massimo Giletti

Massimo Giletti e Alessandra Moretti si sarebbero conosciuti nel 2012 durante una puntata di una trasmissione del conduttore. Secondo un servizio di Diva e Donna del 2014, notizia rilanciata dal settimanale Oggi, sarebbero stati paparazzati in vacanza nell’estate dello stesso anno, tra coccole e mare.

Alessandra Moretti è stata poi ospite del suo programma Non è l’Arena, e hanno dato vita ad un simpatico siparietto: “Ci diamo del tu o del lei?“, ha chiesto lei al padrone di casa che ha risposto “Come vuole…“. “Allora io ti do del tu, tu dammi del lei…“, ha replicato la Moretti.

Alessandra Moretti: altre 3 cose da sapere…

– È stata portavoce di Pier Luigi Bersani.

– Sul suo sito web si descrive come una persona determinata, mentre a livello politico si definisce una “riformista progressista“.

– La passione per la politica arriva dall’amore maturato durante la sua infanzia in famiglia: “Ho imparato ad apprezzarla fin da quando, ancora bambina, assistevo alle discussioni tra mio padre, comunista, e mio nonno, partigiano democristiano“.

Fonte foto: https://www.instagram.com/alessandramorettipd/