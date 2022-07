Michelle Hunziker era presente al concerto di Salmo a San Siro e si è complimentata con lui per la sua “incredibile presenza scenica”, poi gli propone di partecipare alla prossima edizione di Michelle Impossible.

La conduttrice si è divertita moltissimo al concerto di Salmo a San Siro. Il cantante si è esibito sul palco, dopo due anni di pandemia, ed ha raccolto un successo e un consenso notevoli. A rimanere estasiata dalla sua presenza sul palco anche Michelle Hunziker che gli ha proposto di partecipare a Michelle Impossibile.

La proposta di Michelle Hunziker a Salmo

Salmo

Michelle Hunziker è rimasta colpita dalla presenza scenica del cantante Salmo. Al termine del suo concerto a San Siro, la conduttrice si congratula con l’artista: “Ieri sera concerto a San Siro di Salmo, ha tirato fuori tutte le mie radici heavy metal e ho pogato tutta la sera. Sei stato bravissimo Salmo, lo sapevo che eri bravo ma veramente una presenza scenica, una forza incredibile. Bravo Salmo.“

Poi la conduttrice fa una proposta al cantante: “Vuoi venire a Michelle Impossible? Lo so che voi rapper non fate volentieri televisione ma secondo me verrebbe fuori una figata.” Lo show della Hunziker è andato in scena a febbraio ed è stato accolto benissimo dalla critica e dal pubblico, raccogliendo molti ascolti. Grazie al suo successo sembra proprio che ci sarà una nuova edizione di Michelle Impossibile: che Salmo accetti la proposta?

Intanto, l’artista si è goduto il successo del suo concerto dove è apparso in un simpatico siparietto con Fedez.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG