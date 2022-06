Il duo musicale Benji e Fede potrebbe riunirsi a distanza di un anno circa dalla decisione di separarsi. Tutto quello che sappiamo.

Pochi giorni fa l’annuncio, a livello sentimentale, della separazione tra Benjamin Mascolo, in arte Benji, e Bella Thorne. Adesso, per il ragazzo, la possibile novità dal punto di vista lavorativo con la reunion con Federico Rossi, in arte Fede. L’indiscrezione arriva dal settimanale Chi nella sua rubrica ‘Chicche di Gossip’.

Benji e Fede di nuovo insieme?

Secondo quanto si apprende dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, ci sarebbe una possibilità che Benji e Fede riprendano il loro sodalizio lavorativo e tutto arriverebbe dalle recente vicende sentimentali dei due ragazzi.

“La coppia d’oro formata da Benjamin Mascolo e Federico Rossi dopo essersi divisa per ‘motivi artistici’ potrebbe riunirsi”, si legge da Chi. La spiegazione fa riferimento al fatto che i due cantanti abbiano messo da parte i loro progetti di cuore e che forse siano pronti a dedicarsi ad altro.

Come detto in precedenza, per Benji, un primo indizio era arrivato dalla fine della relazione con Bella Thorne, per la quale aveva deciso di abbandonare l’Italia e trasferirsi in America. Tra i motivi della rottura, come aveva spiegato il ragazzo, ci sarebbe il fatto che ora è pronto a vivere un nuovo capitolo della sua vita.

Stesso discorso anche per Fede che, archiviata la storia d’amore con Paola Di Benedetto, sembra potersi dedicare al lavoro. Staremo a vedere se ci saranno novità nelle prossime settimane.

Di seguito il post Instagram dei due artisti in cui pubblicizzavano il loro libro e spiegavano la separazione:

