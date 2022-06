Incredibile gaffe social di Lory Del Santo che su Instagram dimentica di cambiare account e commenta il suo post come se fosse un fan.

Lory Del Santo protagonista sui social di una serie di gaffe clamorose. La donna ha commentato un suo post convinta di aver cambiato account Instagram scrivendosi dei complimenti e criticando tanti componenti de L’Isola dei Famosi, in modo particolare la conduzione e gli opinionisti. Unico problema, come detto, l’aver scelto di farlo col suo profilo originale facendo quindi una bruttissima figura.

Lory Del Santo, gaffe social e polemica

LORY DEL SANTO

Reduce dall’eliminazione dall’Isola dei Famosi, Lory Del Santo è stata avvolta da un’ondata di affetto e ammirazione da parte di… se stessa. Incredibile ma vero, la donna sui social ha scelto di farsi i complimenti da sola convinta di aver cambiato il profilo Instagram. Sbagliando evidentemente la scelta del proprio account dal quale commentare, la De Santo, o chi gestisce per lei i canali social, voleva avvalorare la sua partecipazione al reality con parole di supporto e stima ma dimenticando di selezionare un altro profilo, ha peggiorato le cose.

Se i messaggi d’affetto e i complimenti fanno sorridere, di ben altra entità alcuni commenti contro alcuni membri dell’Isola e contro i conduttori.

“Buongiorno e ben tornata a casa! La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia potuto seguire questo indegno programma! Indegno per causa di una produzione incapace, per una conduzione di basso livello, per un “opinionista” non pervenuto come Savino, per un signor Vladimiro Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una Grande professionista come te! Lory, sei sempre capace di sorrisi e buone maniere per renderti Regina ovunque tu vada. Metti su un progetto di lavoro interessante, intrattieni degli ospiti con argomenti adatti alla tua preparazione culturale, proponi a LA7 un bel progetto e vedrai che avrai il successo che meriti. Ciao!”, questo il messaggio più pensate della Del Santo che evidentemente ha poi cancellato tutto.

Per sua sfortuna molti utenti, compreso il noto Tommaso Zorzi, hanno visto tutto e salvato le sue parole. Una teoria dei fan parla di un errore del manager di Lory ma al momento non ci sono notizie a proposito. Non resta che attendere novità…

Di seguito il post su Instagram più recente che appare sul profilo della donna:

Riproduzione riservata © 2022 - DG