La maestra di Amici ha comunicato la rottura con il compagno Stefano, spiegando la motivazione dietro alla loro decisione.

L’insegnante di Amici, aveva già annunciato una crisi con il compagno Stefano a Verissimo. Le cose non sembrano essere migliorate, tanto che la coppia ha deciso di separarsi. Ad annunciarlo è la stessa Anna Pettinelli nel programma di Maurizio Costanzo su Rai1, S’è fatta notte spiegando i motivi della rottura.

Le dichiarazioni di Anna Pettinelli

Una foto di Anna Pettinelli

Come riporta Today, Anna Pettinelli annuncia la rottura con il compagno: “Stefano non è più mio marito. Diciamo che il lumicino si è spento piano piano. Poi quando a un certo punto è arrivata notte ho detto ‘ho voglia di sole’. E s’era fatta notte”. A quanto pare la loro storia d’amore è arrivata al capolinea e dalla crisi annunciata nei mesi scorsi non si sono più ripresi.

La loro storia andava avanti dal 2014, la loro differenza d’età ha fatto spesso discutere. Lei 65 anni e lui 45. Non è mai stato un problema per loro ma a quanto pare nel tempo la passione e il sentimento non hanno retto, arrivando a questa decisione. Ora la maestra più irriverente della tv si dedicherà di più al lavoro e al suo percorso di Amici.

Non si sa ancora se sarà presente anche l’anno prossimo come insegnate. Anche lo scorso anno circolavano voci secondo cui la Pettinelli non avrebbe partecipato al talent. Lei stessa ha smentito tutto su Instagram: “Fatevi un bagno, un vaccino che sarebbe l’ora, siate spensierati, godetevi ‘sti spicci di vacanze e soprattutto non credete a tutto come i somari. Che volano. E volano bassi”.

