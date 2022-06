Sandra Milo racconta che il mago Rafael ha previsto che quest’anno si sposerà di nuovo e poi rivela che i 20enni le fanno le avance.

A un giorno da pecora, Sandra Milo racconta che secondo una previsione del mago Rafael si sposerà quest’anno. Poi l’attrice rivela che vorrebbe innamorarsi di un uomo di 50 anni ma che a farle le avance sono i più giovani. Lei stessa raccontò di aver ricevuto materiale pornografica dai ragazzi di 20-25 anni.

Le dichiarazioni di Sandra Milo

Sandra Milo

Come riporta Fan Page, Sandra Milo dichiara: “Un mago spagnolo, Rafael, che era anche il mago di Raffaella Carrà, ha previsto che quest’anno mi sposerò di nuovo, visto che ora sono single. Lo stesso Rafael ad Orietta Berti ha previsto che sarebbe diventata nonna e così è stato…“

Poi rivela che ha farle la corte sono ragazzi troppo giovani che lei non desidera: “Ho molti pretendenti ma sono troppo giovani, di circa 20 o 25 anni, sui social mi scrivono che vorrebbero avere una relazione con me, che vorrebbero ‘amarmi’, per usare un termine romantico…. Io gli rispondo che li amo molto ma me ne sto a casa mia.“

Sandra Milo ha avuto molte relazioni, l’ultima con Ottavio De Lollis da cui sono nati Ciro e Azzurra. In una vecchia intervista a Vieni Da Me, l’attrice dichinava: “Non voglio accusare nessuno, ma mi spiace che i miei figli crescendo non abbiano avuto il padre vicino. Ottavio è rimasto un ragazzo, non sente la responsabilità della paternità. Mi ha lasciata da sola con tre figli da crescere.“

Riproduzione riservata © 2022 - DG