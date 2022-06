Il figlio più piccolo dell’attore di Beautiful è stato trovato morto in un parcheggio, ancora non sono note le cause del decesso e la polizia sta cercando di fare luce su quanto accaduto.

Una vera tragedia ha travolto uno degli attori più amati della fiction Beautiful che interpretava il ruolo di Nick Marone. Il figlio di Jack Wagner è stato trovato in un parcheggio, aveva 27 anni. Non sono ancora state svelate le cause del decesso, aspettando che si faccia chiarezza su quanto accaduto.

Lutto nel cast di Beautiful: morto Harrison Wagner

Come riporta Fan Page: “Il figlio 27enne della star americana è stato trovato morto in un parcheggio, secondo quanto ha riportato il medico legale della Contea di Los Angeles. Un portavoce della polizia ha fatto sapere che sono ancora in corso le indagini per accertare le cause della morte del ragazzo.“

Prima del tragico evento, Harrison Wagner aveva postato sui social la seguente frase: “Concentrati. Rimani con te e i tuoi pensieri”. E’ ancora presto per poter ipotizzare che la frase sia collegata in qualche modo alla sua morte. Infatti, non è ancora stata chiarita la causa e la circostanza del decesso del 27enne che la polizia sta analizzando.

Nel frattempo regna il totale silenzio dal padre, la madre e il fratello del ragazzo che in queste ore sono avvolti dal dolore. Qualche settimana prima, come sottolinea Fan Page, la madre aveva postato l’addio alla loro vecchia casa sui social: “Oh Ranch, è ora di separarsi. Ci mancherai così tanto con i nostri ricordi commoventi. Sappiamo che ci sono molte opportunità di gioia davanti a noi.“

