Il settimanale Nuovo ha proposto una copertina con l’attrice in costume che ha diviso il web che non crede nella veridicità della foto.

E’ giallo sulla copertina di Nuovo che propone una foto di Vanessa Incontrada in costume da bagno. L’immagine riportata dal settimanale fa discutere il web sulla forma fisica dell’attrice. Alcuni ritengono che la foto non sia vera, altri che sia datata mentre altri ancora che l’attrice “sia bella così”.

La copertina di Nuovo su Vanessa Incontrada divide il web

“Primo sole per Vanessa Incontrada. L’attrice di Barcellona approfitta di una pausa dalle riprese di Fosca Innocenti 2 – dove recita con Francesco Arca – per mettersi in bikini nella sua Follonica. Col caldo che fa, Vanessa cerca un filo di brezza sul bagnasciuga. E ricomincia dopo la crisi con Rossano Laurini, padre di suo figlio: «Ho perso troppo tempo dimenticandomi come essere felice”, ha detto. Tutte le foto su NUOVO in edicola da giovedì 9 giugno.” Queste le parole di Riccardo Signoretti su Instagram che ha curato la copertina con l’attrice.

La foto ha scatenato le polemiche sul web che si divide in chi non crede sia davvero Vanessa Incontrada, chi dice che è datata e chi invece sostiene che l’attrice sia bellissima così. Quello che sorprende, come riporta Gossip e TV è che “Nello scatto incriminato e che tanti malumori ha già scatenato online vediamo Vanessa Incontrada quasi di tre quarti, comodamente seduta a terra mentre si gode il sole struccata e con indosso un bikini. Sarebbe di per sé una foto normalissima, non fosse altro che l’immagine non rende onore alla Incontrada, che appare piuttosto appesantita“.

Al di là di tutto questa può sembrare una vero e proprio stratagemma giornalistico. E’ impensabile che di quel servizio Nuovo non avesse a disposizione degli scatti che risaltino in positivo la bellezza dell’attrice.

Riproduzione riservata © 2022 - DG