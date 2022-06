Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul manager dei vip Paolo Chiparo: dalla carriera alla vita privata.

Paolo Chiparo è conosciuto nell’ambiente dello spettacolo come manager e agente dei vip e sono molti i volti noti del piccolo schermo italiano ad essere rappresentati dalla sua prestigiosa agenzia. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Paolo Chiparo: la carriera

Originario di Agrigento, in Sicilia (non è dato sapere con esattezza quando sia nato), Paolo Chiparo è un agente e manager dei vip che ha frequentato l’Università degli Studi di Milano e a seguire ha fondato l’agenzia Star’s Management. Ha lavorato a lungo nel settore delle pubbliche relazioni e nell’organizzazione d’eventi. Ha fondato la sua prima agenzia, PC Management, e a seguire ha creato la sua seconda agenzia dedicata ai vip e ai personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i volti famosi da lui rappresentati vi sono Lory Del Santo, Mercedesz Henger, Marco Cucolo e moltissimi altri.

Paolo Chiparo: la vita privata

Il manager e imprenditore è legato sentimentalmente alla modella Anastasiya Lesnyak. La coppia abita a Milano, ma non è dato sapere a quanto ammonti il loro patrimonio.

Paolo Chiparo: chi è la fidanzata Anastasiya

Anastasiya Lesnyak è una modella originaria di Brest, in Bielorussia. Non è dato sapere quando lei e Paolo Chiparo si siano conosciuti e i due sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita insieme. A giudicare dai loro scatti insieme sui social, i due sono più innamorati che mai.

Paolo Chiparo: le curiosità

– Sa suonare il pianoforte.

– Tifa per la Juventus.

– Ama viaggiare e grazie al suo lavoro ha conosciuto numerosi volti del mondo dello spettacolo.

– Ha due cani che sono spesso protagonisti dei suoi scatti su Instagram.

