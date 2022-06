Una delle ultime uscite di Chiara Ferragni l’ha vista indossare un body trasparente senza reggiseno: quanto costa e di che marca è.

Che Chiara Ferragni faccia tendenza e che lanci mode anche senza volerlo è ormai noto. Anche l’ultima uscita “pubblica” della donna lo ha confermato. L’impreditrice digitale ha preso parte al recente evento con suo marito Fedez per il lancio del pezzo musicale “La dolce vita”, canzone del rapper insieme a Tananai e Mara Sattei, e ha attirato la curiosità dei fan per il suo outfit in cui spiccava un body trasparente, indossato senza reggiseno.

Chiara Ferragni: quanto costa il body trasparente

Chiara Ferragni

Come detto, oltre agli artisti che hanno lanciato il loro pezzo musicale che potrebbe diventare la hoit dell’estate, a prendersi la scena anche Chiara Ferragni che ha esibito un look davvero interessante dove a spiccare è stato appunto il body nero in tulle di jersey di Saint Laurent.

In tanti si sono chiesti a proposito del suo costo e delle sue caratteristiche e sul sito ufficiale del noto marchio è possibile conoscere ogni cosa. Si tratta di un body sgambato, con ampio scollo frontale e posteriore, decorato con motivo monogramma YSL all over in scintillanti strass. Il suo costo? “Appena” 1990,00 euro.

Anche il resto dell’abbigliamento della Ferragni ha colputo. Per gli accessori, la donna si è affidata al brand Hermes per quanto riguarda la cintura e la borsa con tracolla. Entrambi in coccodrillo e caratterizzati dalla fibbia con la lettera “H“. Il prezzo di base della borsa, la Constance, si aggira intorno ai 4000 euro anche se altri modelli possono raggiungere pure i 25mila.

Di seguito un post Instagram della donna in compagnia del marito Fedez in cui si vede il body in questione:

Riproduzione riservata © 2022 - DG