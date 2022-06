Antonino Lamborghini racconta alcuni passaggi della vita di Elettra: dall’infanzia alla crescita e i successi nel mondo dello showbiz.

L’abbiamo vista protagonista in ogni situazione tra televisione, video musicali e persino al museo delle cere. Adesso Elettra Lamborghini è arrivata anche alla condizione di uno show a conferma della grande voglia di fare e di realizzarsi. Eppure, per la nota ereditiera, non è stato tutto facile come possiamo pensare. La conferma arriva da suo padre, Antonino Tonino Lamborghini che ha parlato per la prima volta della figlia ai microfoni del magazine F, nel numero in edicola questa settimana.

Elettra Lamborghini, il racconto del padre e gli ostacoli della famiglia

Erede della famosa dinastia automobilista, classe 1947, il signor Lamborghini ha ammesso di aver faticato ad accettare l’idea che la figlia Elettra debuttasse nello showbiz, soprattutto all’inizio. “In passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni”, ha detto il padre dell’artista. “Sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva”.

Non solo suo padre contro, anche il resto della famiglia a giudicare dal racconto dell’uomo: “Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare: Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager”.

Eppure, alla fine, ha vinto la giovane Elettra per la grande soddisfazione, in fin dei conti, anche del papà: “Tutti in famiglia l’abbiamo ostacolata, io ho cercato di metterle i bastoni tra le ruote, ma non ci sono riusciti. Devo ammettere che la determinazione di mia figlia e la capacità con la quale aveva costruito il suo percorso, la serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me”. E ancora: “È stata brava, ha avuto ragione lei”.

