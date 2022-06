L’ex compagno di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, con le figlie Sole e Celeste e l’amato levriero Odino.

Una giornata da dolce papà per Tomaso Trussardi che ha trascorso delle ore di divertimento in compagnia delle figlie Sole e Celeste, avute dall’ex moglie Michelle Hunziker. Il noto impreditore ha scelto una meta davvero speciale per fare felice le sue ragazze.

Tomaso Trussardi tenero papà: giornata con le figlie

Michelle Hunziker e Tomaso trussardi

Come riportato dal Corriere della Sera nella sua versione online di Bergamo e come poi sottolineato anche da Pipol Gossip sui social, per Tomaso Trussardi è stata una giornata da dolce papà all’insegna del divertimento con le figlie.

L’imprenditore ha portato le due ragazze, Sole e Celeste, arrivate dall’amore con l’ex moglie Michelle Hunziker, a Gardaland. Ad accompagnare i tre, anche l’inseparabile levriero Odino che ha passeggiato con loro per i viali del Parco.

Il papà e le due figlie si sono divertiti nelle diverse attrazioni che offre il Parco divertimenti, tra cui le adrenaliniche Raptor e Shaman, ma anche sul family roller coaster Mammut. Vista la stagione ormai davvero bollente, con le alte temperature è stato piacevole anche cimentarsi nelle attrazioni con l’acqua. Allora eccoli nella scenografica Fuga da Atlantide ma anche al Colorado Boat. Infine, tappa d’obbligo sulla nuova dark-ride recentemente inaugurata Jumanji The Adventure.

Di seguito alcuni degli scatti di Trussardi pubblicati in un post Instagram di Pipol Gossip:

