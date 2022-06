Rivelazioni molto intime da parte di una coppia nota alla tv italiana e che ha da poco partecipato al Grande Fratello Vip.

Sta facendo “la storia” l’ormai noto contratto su alcune condizioni per il matrimonio da parte di Ben Affleck e Jennifer Lopez. In modo particolare hanno fatto discutere gli accordi sui rapporti intimi che i due hanno stabilito di avere settimanalmente. Le loro “regole” hanno ricevuto pareri diversi anche da parte di Vip della tv italiana. Gli ultimi che hanno fatto riferimento alla cantante e all’attore sono stati L’ex tronista del dating show di Uomini e Donne Sophie Codegoni e l’ex corteggiatore Alessandro Basciano che a Chi hanno rivelato alcuni dei dettagli della loro intimità.

“Tre volte di più di Ben Affleck e Jennifer Lopez”: la rivelazione

Jennifer Lopez Ben Affleck

La coppia si è raccontata a 360° tra passaggi molto dolci e altre rivelazioni piccanti. “Sophie è il vero regalo per il mio compleanno!”, ha detto Alessandro. “Per carità, mi ha fatto due regali da sballo, ma sono felice che lei faccia parte della mia vita. Di più non posso chiedere. Insieme ci siamo tatuati ‘Chuckman’, una parola in codice che capiamo solo noi e che era scritta anche sulla torta”.

Sulla possibilità di andare a vivere insieme: “Non ci siamo mai staccati. Adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Credo che cercheremo una casa più grande a Milano, anche perché ci sarà mio figlio Nicolò”.

Poi il passaggio con riferimento al contratto sui rapporti intimi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: “Ha presente l’accordo contrattuale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, quello che dice che devono fare l’amore quattro volte la settimana? Noi li superiamo di almeno tre volte. Confermo, loro si possono scansare. La passione è fondamentale in un rapporto. Noi vogliamo evitare il burrone della noia e del trascinarsi, al momento siamo fortunati”, hanno detto i due.

