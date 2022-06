Svista social per Alfonso Signorini che nelle stories su Instagram ha sbagliato a taggare Carmen Russo e l’ha “confusa” per un’altra donna…

Anche i migliori sbagliano e Alfonso Signorini ci scuserà se ci soffermiamo a far presente una svista social davvero clamorosa. Il bravissimo presentatore e conduttore tv, nonché direttore della rivista Chi, aveva condiviso alcune immagini di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi in occasione del remix del Tuca Tuca, come omaggio alla Carrà. Peccato che nel taggare la Russo abbia sbagliato… Carmen.

Gaffe social di Signorini: ecco lo “scambio” di persona

Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha pubblicato in anteprima alcuni spezzoni del video di Tuca Tuca Remix – omaggio di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Raffaella Carrà – ma ha sbagliato a taggare la protagonista. Infatti, al posto della donna, il presentatore ha messo un’altra signora nota alla tv italiana…

Mentre Carmen Russo balla con il marito nel filmato, Signorini, dopo aver commentato con un “adoroooooo”, ha infatti taggato Carmen Di Pietro, soubrette che in queste settimane si è messa in evidenza nell’edizione de L’Isola dei Famosi.

La cosa incredibile della gaffe, è che a farla è proprio uno come Signorini che fa di certe cose il suo “pane quotidiano”.

Ad ogni modo noi lo perdoniamo. Basta un click sbagliato sul proprio smartphone per dare comandi che non desideriamo.

Il Tuca Tuca Remix: cosa è

Per quanto riguarda il Tuca Tuca Remix, versione in chiave disco dello storico tormentone lanciato nel ’71 da Raffaella Carrà, sappiamo che dovrebbe uscire ufficialmente il prossimo 10 giugno. Saranno appunto Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, la ballò la canzone con la compianta star della tv italiana, i protagonisti dell’omaggio.

“Sono sempre stata una grande ammiratrice di Raffaella Carrà”, aveva dichiarato Carmen Russo. “Ho avuto il piacere di conoscerla grazie ad Enzo Paolo e proprio per questo, abbiamo deciso di farle questo omaggio insieme. Lei è il mio idolo, è la donna della televisione, forte, emancipata, colei che è riuscita ad andare oltre il suo essere donna, fino a diventare una star internazionale. Poter omaggiare la regina della televisione italiana mi lusinga e ci coinvolge emotivamente tutti. L’idea di fare un Tuca Tuca Remix, nel rispetto dell’originale è per me un grande onore. Spero che questo revival in chiave disco diventi virale e che tutti i giovanissimi possano condividere la magia delle mosse e note del Tuca Tuca”.

La passione della coppia per il Tuca Tuca è da sempre nota tanto che i due non si erano trattenuti neppure in occasione della festa della comunione della figlia. Di seguito il post Instagram di quel giorno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG