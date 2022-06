Novità per la showgirl e modella Belen Rodriguez: nuova linea di vestiti per chi vuole una taglia in meno. Il nome sarà un omaggio al padre.

Novità in arrivo per Belen Rodriguez e gli appassionati degli outfit delle linee dell’argentina. In occasione della presentazione del brand della showgirl Hinnominate, insieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias, la conduttrice televisiva ha annunciato un altro progetto, che porterà avanti da sola, molto interessante.

Belen, pronta per una linea speciale con un omaggio

Belen Rodriguez

A proposito della nuova collezione Hinnominate, Belen ha detto: “Non volevamo cambiare molto visto che era andata bene la prima volta. Abbiamo aggiunto qualche nuance, della maglieria e anche del denim, allargando la proposta”, le sue parole riportate da TGcom24.

“Quanto è facile lavorare tra fratelli? Devo dire che noi in questo siamo fortunati. Di solito quelli che vanno molto d’accordo sono i gemelli, ma noi portiamo tutti qualcosa. Litighiamo con gli altri, ma mai tra noi”.

Ancora sulle collezioni: “Quanto c’è di noi? I nostri soci ci hanno dato una mano, a noi piace controllare. Loro ci hanno aiutato nella modellistica, però le idee sono nostre”, ha rivendicato l’argentina.

Proprio Belen ha poi dato un news importante a livello personale: “Progetti futuri insieme? Io esco tra poco con un altro brand. Sono vestiti, di quelli freschi e floreali che uso spesso io, un po’ sudamericani. Sono belli perché contengono un bustino all’interno che leva una taglia. Si chiamerà Mar de Margaritas, in onore di una canzone che ha scritto mio papà per mia mamma. Nell’etichetta ci sarà il testo del brano e sarà bellissimo”.

Non resta quindi che aspettare ancora qualche tempo per conoscere ulteriori dettagli sull’ultimo lavoro della showgirl sudamericana.

Di seguito uno degli ultimi post Instagram di Belen con riferimento alla nuova linea che sta preparando:

