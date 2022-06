Scintille a distanza tra Mercedesz Henger e il suo ex compagno e allenatore Lucas Peracchi che l’ha criticata per il suo fisico.

Lucas Peracchi ha colto l’occasione per pungere la sua ex compagna Mercedesz Henger. Nessuna questione sentimentale o problematica amorosa, ma giusto un “appunto” sul suo fisico. Infatti, la coppia, quando stava insieme, era molto concentrata nel tenersi in forma cosa che ora, a detta dell’uomo, sembra non avvenire.

Mercedesz Henger criticata per il fisico dall’ex

Palestra

La Henger, impegnata in queste settimana nel noto reality de L’Isola dei Famosi, è stata pizzicata dall’ex Lucas a proposito della sua forma fisica. Sebbene l’uomo, 35enne personal trainer, non faccia alcun commento diretto o critica, ha lasciato intendere che non approva il modo in cui adesso la sua ex compagna si stia prendendo cura del suo corpo.

Su Instagram, attraverso una storia, a Peracchi è stato chiesto un parere sul fisico di Mercedesz. Lui ha scelto di mettere a confronto due foto: una di quando la allenava lui e una attuale: “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte. Non l’alleno da un anno e mezzo. Non esprimo pareri (anche se è il mio lavoro) per evitare di essere accusato di parerismo”, ha scritto in modo decisamente pungente Peracchi.

Da sottolineare come non ci sia stato alcun tipo di insulto o critica aperta al fisico della ragazza ma dalle foto usate, anche se sembrano quelle della prima edizione a cui la Henger aveva partecipato e non quella attuale, pare evidente come ora la ragazza preferisca avere un altro tipo di fisicità.

Di seguito un post Instagram del passato quando i due ragazzi stavano ancora insieme:

