Tra le due naufraghe ci sono stati forti momenti di tensione, il motivo ruota attorno ad Edoardo fratello di Guendalina e al suo rapporto con la Henger.

Guendalina Tavassi e Mercedesz Henger sono state protagoniste di una furiosa lite sulla Playa. Il motivo è il rapporto tra la figlia di Eva ed Edoardo. Quest’ultimo si è allontanato dalla naufraga per il suo avvicinamento a un altro concorrente, Luca. La situazione ha fatto infuriare la Tavassi che dichiara l’avvicinamento della Henger ad Edoardo una “strategia”.

La lite tra Guendalina e Mercedesz

Per comprendere la lite tra le due occorre chiarirne prima le ragioni principali. Mercedesz Henger ha avuto da subito un’attrazione particolare per Edoardo, fratello di Guendalina, ricambiata anche dal naufrago romano. Dopo le prime settimane però, la bella figlia di Eva si sarebbe avvicinata ad un nuovo concorrente e questo avrebbe spinto Edoardo ad allontanarsi da lei.

Sulla scia di quanto accaduto tra loro, come riporta Caffeina, Guendalina ha dichiarato ad Estefania sulla spiaggia: “Lei è venuta con un piano studiato. Dice che si è lasciata due settimane prima dell’Isola, ma considerando la quarantena, in pratica è stata single sette giorni. Perché già in hotel registrava messaggi in cui diceva che le piaceva Edoardo, la parlata romana, gli uomini ironici. Per me questa è falsità e io l’ho sbugiardata. Una persona che si lascia sta male non pensa a rimorchiare Edoardo”.

A questo punto la Henger che era in prossimità delle due naufraghe riesce ad origliare parte del discorso. Ovviamente, Mercedesz non sta lì a guardare e si fa avanti e dà della falsa a Guendalina. La Tavassi, dal canto suo, continua a dichiarare: “Sappi che se Edo non si fida è colpa tua, non mia che gli ho messo i dubbi. Smettila di dire che sono io ad aver fatto notare a mio fratello che tu eri fidanzata fino a due settimane prima di arrivare a L’Isola. La verità è che lui si è fatto i suoi calcoli e si è sentito preso in giro. Lui è mio fratello gli voglio bene e non mi va che tu lo prenda per il co. E che non si azzardarti a metterlo contro di me! Ti ho spu…ta davanti a tutti per la bugiarda che sei“.

Esasperata Mercedesz replica: “Te vedevi tuo fratello contento con me e gli hai messo i dubbi. Poi hai messo in bocca a me parole non veritiere. Tu per dei dubbi mi hai smer… pubblicamente ed è orrendo. Mio dio che bugiarda che sei! Edo ha iniziato a non fidarsi di me per colpa tua“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG