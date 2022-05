La bellissima modella ha attirato tutti gli sguardi su di sé al Festival di Cannes, con un vestito nero da dea che lascia scoperte le sue dolci rotondità.

In occasione della premier per il film di Top Gun: Maverick, Adriana Lima ha sfilato sul red carpet insieme al suo compagno Andre Lemmers. Il suo look total black che lascia il pancione scoperto ha stregato tutti, conquistando i fotografi e la scena. La modella è all’ottavo mese di gravidanza e aspetta il suo terzo figlio.

Il bellissimo look di Adriana Lima

Il look di Adriana Lima al Festival di Cannes

Come riporta Fan Page: “Per il suo arrivo a La Croisette, Adriana Lima ha scelto un look total black. Ha sfilato sul red carpet assieme al compagno, il produttore cinematografico Andre Lemmers e ha indossato un abito che ha messo in risalto le forme della gravidanza. Ormai è all’ottavo mese. Anche lei, come Rihanna, ha scelto di enfatizzare la pancia, di mostrarla fieramente piuttosto che nasconderla o camuffarla. Ecco perché ha scelto una creazione firmata Balmain per la serata di gala: si tratta di un abito ampio con gonna fluida e oblò sulla pancia, che rimane completamente scoperta. Gli occhi erano tutti per lei, versione moderna di una dea della maternità.“

Il look premaman rivaleggia con quelli di Rihanna che ha sfoggiato degli abiti a pancione scoperto, in diverse occasioni. Anche la cantante è in dolce attesa ed è fiera di mostrare le sue rotondità. Infatti, in occasione della sfilata di Dior, la pop star ha sfilato con un abito dalle trasparenze molto sensuali.

