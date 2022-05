E’ passato molto tempo dal Grande Fratello per Fedro Francioni che rivela di aver litigato con Luca Argentero e ne spiega i motivi.

Dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Fedro Francioni lavora in una radio di Padova e ha avuto un figlio dalla compagna. Dei tempi del GF ricorda la “delusione” dell’amicizia con Luca Argentero, con il quale ha litigato e chiuso ogni tipo di rapporto.

Le dichiarazioni di Fedro su Luca Argentero

In un’intervista al Corriere della Sera, Fedro racconta la fine dell’amicizia con Luca Argentero. I due hanno partecipato alla terza edizione del Grande Fratello, condividendo la stanza e diventando presto molto uniti. A quanto pare il rapporto idilliaco tra i due è terminato. A spiegare tutto è lo stesso Francioni che, come riporta Fan Page, rivela: “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito nella piaga. Io e lui eravamo praticamente fratelli, sia dentro che fuori la casa”, racconta l’ex concorrente. “Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento. Poi, col tempo si è rivelato diverso, un opportunista. Abbiamo litigato e non ci vediamo più. Per me lui è stato una grandissima delusione“.

L’ex gieffino ha poi rivelato di aver cambiato vita, lontano dal mondo dello spettacolo e di aver avuto un figlio: “Mio figlio si chiama Gianfilippo e ha sei anni. Se tempo fa mi avessero detto che sarei diventato padre e avrei messo su famiglia non ci avrei creduto. Proprio io che facevo una vita dissociata. Poi ho incontrato la mia compagna, Elena, che mi ha messo nella retta via. Lei fa la psicologa e molti dicono che mi abbia preso in cura”.

Sul lavoro alla radio dichiara: “Ho un lavoro meraviglioso, guadagno, ho una moglie fantastica e onestamente firmerei per andare avanti così per i prossimi 30 anni”.

