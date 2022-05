Dopo la sua esperienza breve al Grande Fratello Vip 2021, la modella fa delle confidenze “piccanti” sul suo rapporto con il fidanzato, in un servizio de Le Iene.

La showgirl è tornata in tv, con un servizio de Le Iene sulle abitudini a letto dei vip. Raffaella Fico ha parlato con accanto il suo compagno, Piero Neri, rivelando della abitudini hot piuttosto particolari. Le rivelazioni sono state davvero inaspettate, la coppia non sembra avere problemi di passione.

Le abitudini a letto di Raffaella Fico e il suo compagno

RAFFAELLA FICO

Come riporta Gossip e TV: “Raffaella Fico e Piero Neri hanno ammesso che c’è molta passione tra di loro, tanto da fare l’amore tutti i giorni. La posizione preferita? Quella del cammello. La Fico, divertita, ha preferito non aggiungere dettagli su questa tipologia che non esiste di fatto nel Kamasutra. Stando però alle informazioni trapelate in rete dovrebbe trattarsi di una posizione alquanto bizzarra durante la quale l’uomo tiene la donna senza appoggiarsi da nessuna parte. Con le braccia alzate si cerca di muovere la schiena come a simulare un ridicolo collo lungo in agitazione, quello del cammello appunto“.

Inoltre, alla domanda riguardo il posto più strano dove lo hanno fatto, la coppia risponde: nel bagno del dentista. Insomma, sembra che la passione e la voglia di provare cose nuove in intimità non manchi alla coppia che ha un’intesa importante anche a letto. L’esperienza del GF Vip per la Fico, sembra acqua passata e anche la sua rivalità con Soleil Sorge con la quale ci sono stati parecchi scontri.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG