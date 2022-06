Tra i due giudici di X-Factor Fedez e Ambra non ci sarebbe un ottimo rapporto: l’indiscrezione e l’indizio su quanto sta accadendo.

Una nuova stagione di X-Factor è pronta a partire e in autunno vedremo i vari Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico in versione giudici. Eppure, secondo le prime indiscrezioni, qualche prima novità sulla nuova stagione è già arrivata. Si tratta del feeling non proprio idilliaco tra il rapper, marito di Chiara Ferragni, e l’attrice e showgirl.

Fedez e Ambra: come stanno le cose

Fedez

Difficile, ad oggi, dire se questa tensione tra Fedez e Ambra sia realtà oppure no, ma pare che le loro visioni differenti li abbiano già portati allo scontro.

Secondo quanto si apprende da Chi, infatti, tra il cantante e la showgirl non scorre buon sangue e la conferma sarebbe arrivata sui social dove proprio il rapper, pubblicando alcune stories direttamente dal backstage delle riprese dello show di Sky Uno, avrebbe “dimenticato” di taggare la donna. Ma c’è di più. Mentre l’artista si lascia andare a parole di elogio per Rkomi e Dargen, evita di “taggare” e considerare l’altra collega.

Ad oggi, non è chiaro quali siano le ragioni dei dissapori, e soprattutto se ci siano per davvero, ma il magazine Chi nel numero in edicola questa settimana parla di “scontri infuocati per la scelta dei cantanti”.

“Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X-Factor. In giura Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti”, questa la versione del media.

Le registrazioni sono cominciate proprio nelle scorse settimane e, lo ricordiamo, vedono alla conduzione Francesca Michielin, ex concorrente e alla sua prima esperienza da presentatrice di uno show.

Di seguito l’ultimo post Instagram di Fedez proprio durante le riprese di X-Factor dove sono già stati protagonisti anche i suoi figli, Leone e Vittoria:

