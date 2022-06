Il rapper ha deciso di portare i suoi bambini alle registrazioni di X-Factor, per loro è stato un vero e proprio debutto in tv e con i loro look fanno impazzire tutti.

Dopo l’intervento al pancreas, Fedez sta tornando alla normalità e alla sua vita. Il rapper ha confermato di essere il nuovo giudice di X-Factor 2022 e le registrazione sono già iniziate. L’artista ha deciso di portare anche Leone e Vittoria che debuttano ufficialmente in tv con le prime riprese. I piccoli si sono divertiti a correre sul palco e a parlare al microfono diventando le star della serata.

Leone e Vitto debuttano in tv per la prima volta

Leone e Vittoria con i loro look casual hanno fatto il loro primo debutto in tv a X-Factor. I figli di Fedez hanno giocato tutto il tempo, divertendosi alle registrazioni del talent show che andrà in onda a settembre con il papà che farà il giudice.

Ecco la foto di Leo e Vitto a X-Factor

Come riporta Fan Page: “Cosa hanno indossato per l’occasione? Il primogenito di casa Ferragnez è apparso impeccabile con polo blu, pantaloncini di jeans e sneakers con lo strappo color tabacco, mentre per Vittoria è stato preferito un adorabile look floreale. Tra un abitino colorato con le ruches e un fiocchetto coordinato tra i capelli, la bimba sembrava essere una vera e propria diva. Insomma, la prima volta in tv dei due baby Ferragnez non poteva che essere all’insegna del glamour.“

