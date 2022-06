L’influencer si sfoga su Instagram parlando dei problemi di salute di sua madre e poi fa una riflessione sul mondo dei social.

Cristina Fogazzi, in arte Estetista Cinica, sta vivendo un momento davvero molto difficile. Sua madre è stata ricoverata e non n’è più uscita come prima. L’influencer si sfoga proprio su Instagram parlando del problema di salute di sua mamma e poi parla dei social in generale.

Le dichiarazioni di Estetista Cinica

Come riporta Today, l’influencer parla delle condizioni di salute della madre e di come è cambiata dopo il ricovero: “La situazione di mia mamma: dopo il ricovero sembra che sia normale avere una situazione di delirio, in più mia mamma ha una terapia psichiatrica importante che ci siamo raccomandati in ospedale non stravolgessero, l’hanno stravolta. Io un po’ allucinata dalla gestione degli anziani negli ospedali perché gli anziani sono pazienti fragilissimi, peraltro mia mamma era ricoverata a a pagamento quindi vi posso dire pure privilegiata“.

E ancora: “Ho ricoverato una donna che camminava e faceva la pipì – racconta ancora – e mi hanno restituito una persona che non sta in piedi, che ha il catetere e che è completamente fuori di testa e dice ‘mamma mia, mamma mia’ tutto i giorno. Io ho una badante e un’infermiera e l’ho ricoverata a pagamento: non oso immaginare le persone che non hanno il mio privilegio come possano fare“.

Poi Estetista Cinica fa una riflessione sul web: “Sarebbe bello se di tutte le lamentele che popolano il web, sempre, qualcuna riguardasse gli anziani. Ma il problema è che forse sono troppo giovani le persone che stanno sui social per essersi scontrati con questo tipo di problematiche. Quindi non gliene frega nulla a nessuno. Sono giorni in cui sul web mi sento a disagio. Apro Instagram vedo 20enni occupate a farci vedere collezioni di costumi da bagno o occupate a parlare di facezie e sono giorni in cui tra la premenopausa e mia mamma messa così mi chiedo ‘Che ca**o ci sto a fare a parlare dentro un telefonino?“

L’influencer conclude: “Quindi grazie di seguire una che quando vedo gli altri si chiede “Ma perché devono seguire me? Che qua è pieno di belle ragazze con vite meravigliose?’. Scusate lo sfogo ma con qualcuno dovevo riuscire a parlare”.

