La principessa di Norvegia Märtha Louise sposerà Durek Verrett, il suo sciamano col quale era fidanzata da tempo.

La figlia del re Harald e della regina Sonja, Märtha Louise di Norvegia, sposerà il suo sciamano Durek Verrett, l’uomo che le è accanto ormai da tanti anni da dopo la triste fine del suo primo matrimonio con lo scrittore Ari Behn, da cui ha divorziato e che poi è morto suicida. La principessa, che come spiegato da Repubblica ha abbandonato da anni il titolo di Altezza Reale, si era trasferita negli Usa in precedenza e adesso sposerà quello che da tempo era il suo sciamano col quale potrà partecipare in modo ufficiale agli eventi dela famiglia reale norvegese.

La principessa di Norvegia sposa il suo sciamano

statua matrimonio

Una storia incredibile quella della principessa di Norvegia che adesso può finalmente uscire allo scoperto e rendere ufficiale il suo rapporto con l’uomo. A dire la verità è stato lo stesso Durek Verrett a rendere nota l’evoluzione del rapporto con Märtha Louise con un post Instagram con tanto di anello al dito da parte della donna.

“Ha detto sì”, ha esordito lo sciamano. “Quando lo sai, lo sai. Non c’è niente di meglio per un uomo che avere ben chiaro il fatto che la donna che hai accanto sia quella giusta. Sono felice fino alle lacrime all’idea di poter trascorrere il resto della mia vita con una donna dal cuore puro, angelica, saggia e potente che rappresenta tutti i livelli di una dea ai miei occhi. Insieme, come una coppia spirituale piena di sentimento, useremo il nostro potere per sostenere le persone a creare un mondo basato sull’amore e sull’accettazione”.

La spiegazione sulla loro unione ufficiale poi prosegue: “Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro amore. L’amore si espande oltre ogni barriera e condizione. L’amore è libero e trasparente. Invita alla crescita. Mostra agli esseri umani che siamo più delle nostre paure, del nostro odio o del nostro condizionamento sociale. La principessa Märtha Louise è l’amore della mia vita. Vede tutti gli aspetti di me e io vedo tutto di lei. Sono un ragazzo che ama una ragazza che ricambia il mio amore. Posso mostrare e dimostrare a questa donna divina quanto la amo per il resto della mia vita. Sono l’uomo più felice di sempre”.

Di seguito il post Instagram con l’annuncio della coppia:

